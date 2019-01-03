يناير 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اعتقال 15 داعشياً في عملية امنية كببرة شمال غرب الموصل

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فى :أخبار عــامة
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اعتقال 15 داعشياً في عملية امنية كببرة شمال غرب الموصل

القوات الامنية تبحث عن 10 آخرين

افاد مصدر في قيادة شرطة نينوى ، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 15 داعشياً بينهم قياديون في عملية امنية كببرة في بلدة بادوش(23كم شمال غرب الموصل).

وقال النقيب مرتضى خالد لمراسلة (باسنيوز) ان القوات الامنية القت القبض على 15 داعشياً خلال تسللهم الى بلدة بادوش عبر الجزيرة و”، مضيفاً بالقول ” مازال هناك اكثر من عشرة دواعش آخرين تبحث عنهم القوات الامنية “.

لافتاً الى ان ” من بين المعتقلين قياديين في التنظيم الارهابي” .

مبينا ان”القوات الامنية بدأت التحقيق مع المعتقلين في قيادة عمليات نينوى “.

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