اعتقال ثلاث داعشيات في الحويجة

تمكنت القوات الامنية من اعتقال ثلاث داعشيات ينتمين الى” العضاضات” في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني اليوم الاثنين، ان” قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، تمكن من القاء القبض على 3 متهمات في قضاء الحويجة صادرة بحقهن مذكرات قضائية لانتمائهن لعصابات داعش الارهابية في ما يسمى بالعضاضات “.

واضاف البيان، “جاء ذلك وفق معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة ومن خلال نصب سيطرة اعتراضية وإجراء عمليات تدقيق الاسماء، وقد تم تسليمهن الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.