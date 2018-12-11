اطلاق سراح قيادي من “داعش” مقابل 100 ألف دولار

السومرية نيوز/ بغداد/ اطلق حزب العمال الكردستاني (PKK)، سراح قيادي في تنظيم “داعش” مقابل 100 ألف دولار أمريكي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وسائل اعلامية عن مصدر محلي قوله ان “عناصر حزب (ب ي د) التابع للعمال الكردستاني اعتقلت سعيد عويد، وهو قيادي في داعش، قبل أشهر في بلدته الطيانة بريف دير الزور الشرقي بتهمة الانتماء للتنظيم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “بعد إدانة عويد بشغل مراكز أمنية وعسكرية في داعش، أطلق سراحه مقابل 100 ألف دولار أمريكي، وعاد إلى بلدته”.

وقبل نحو 3 شهور أطلق تنظيم “ب ي د” سراح نحو 40 عنصرًا من “داعش” من سجونه شمالي سوريا، مقابل مبالغ مالية كبيرة.