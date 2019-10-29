اشتباكات “عنيفة” بين قوات النظام والوحدات الكوردية والجيش التركي ومليشياته شرق رأس العين

أفادت مصادر محلية ، اليوم الثلاثاء ، بحدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر ميليشياته من جهة وقوات النظام والوحدات الكوردية ، بعد ان شن الجيش التركي وميليشياته هجوما عنيفا على بلدة أبو راسين وقراها جنوب شرق مدينة سرى كانيه(رأس العين) وسط أنباء عن قتلى وجرحى من الطرفين رغم قرار وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت تلك المصادر لـ(باسنيوز) إن : « الجيش التركي وميليشياته يشنون هجوما على قرى باب فرج، داودية، أم عشبة، عمريت، أنجل هوا، باب الخير، أم الخير بريف أبو راسين بالاسلحة الثقيلة لقطع طريق وصول الجيش السوري إلى الحدود بعد أن كانت القوات السورية قد انتشرت فيها مؤخرا وفق الاتفاق الروسي التركي ، وسط أنباء عن قتلى وجرحى من الطرفين».

وأشارت المصادر إلى أن« القوات الحكومية السورية تشارك في اشتباكات أبو راسين وانباء عن مقتل وإصابة عدد من جنود النظام في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية»