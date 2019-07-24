الانواء الجوية تتوقع استمرار موجة الحر في العراق ..تصل الـ 50 في بعض المناطق

توقعت هيئة الانواء الجوية العراقیه‌ ، الیوم الاربعاء ، استمرار موجة الحر التی تشهدها البلاد حتى منتصف الاسبوع المقبل فيما اشارت الى ان درجات الحرارة سترتفع لتصل الى 50 مئوية في بعض المناطق.

وقالت الهيئة ان اجواء اليوم الاربعاء حارة جداً في المنطقة الجنوبية والوسطى مع درجات حرارة ترتفع عن ما تم تسجيله يوم امس الثلاپاء ، حيث سجلت العاصمة العراقية بغداد اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 47 مئوية والموصل 43 ، فيما مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان سجلت 41 ، والانبار 48 مئوية والبصرة وميسان والناصرية والنجف 49 مئوية.

وتوقعت الهيئة ان تشهد طقس يوم غد الخميس ارتفاعاً جديداً تصل فيه درجات الحرارة العظمى الى 50 مئوية في عدد من المناطق الجنوبية ويستمر بالارتفاع في عموم مناطق العراق فيما سيكون يوم الجمعة مشابها للخميس .

لافتة الى ان المنطقة الشمالية ستشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة.