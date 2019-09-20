استعدادات للإعلان عن قائمة كوردستانية في نينوى

رووداو – دهوك/ تجري استعدادات لمشاركة الأحزاب الكوردستانية في محافظة نينوى في انتخابات مجلس المحافظة بقائمة مشتركة، وقد عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً لهذا الغرض، إذ يفضل الديمقراطي الكوردستاني اجتماع الأحزاب الكوردستانية في قائمة موحدة. في حين يقول تحالف الأحزاب الإزيدية في سنجار إن أي حزب كوردستاني لم يفاتحهم في الموضوع حتى الآن، لكنهم إن تلقوا دعوة كهذه فلن ينأوا بأنفسهم عنها.

من المقرر أن تجري في الأول من نيسان 2020 انتخابات مجالس محافظات العراق، وقد أعلن الكورد في كركوك عن قائمة (كركوك كوردستانية)، وتجري في محافظة نينوى استعدادات لمشاركة الأحزاب الكوردستانية في الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة، وصرح المسؤول بالوكالة لمركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في سنجار، داود جندي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن اجتماعاً واحداً ضم أعضاء المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني للبحث في مسألة تشكيل قائمة موحدة في محافظة نينوى، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وعن موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني من مقترح القائمة الموحدة، قال جندي: “نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني مع اجتماع الأحزاب الكوردستانية في محافظة نينوى في قائمة واحدة لخوض الانتخابات، ومستعدون للتباحث بشأن تشكيل هذه القائمة مع جميع الأحزاب الكوردستانية في المحافظة”.

تعتبر محافظة نينوى هامة للحزب الديمقراطي الكوردستاني أكثر من سائر الأحزاب الكوردستانية، فقد كان هذا الحزب منذ 2003 أقوى حزب كوردستاني في هذه المحافظة ويفوز بأغلب أصوات الكورد فيها، وعن تشكيل القائمة الكوردستانية الموحدة في محافظة نينوى، صرح مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل، علي خليل، لشبكة رووداو الإعلامية: “موقفنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني واضح، ونحن نؤيد هذا (القائمة الموحدة) ليس مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحده، بل نريد الاتفاق مع كل الأطراف الكوردستانية الأخرى”.

وأضاف خليل: “ينظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نظرة كوردستانية إلى تلك المناطق، ولا نستحسن ضياع صوت كوردي واحد. ففي حال مشاركتنا متفرقين ستتشتت أصوات الكورد هناك، لذا نفضل المشاركة بقائمة واحدة ونحن مستعدون لزيارة كل الأحزاب الكوردستانية ضمن حدود محافظة نينوى لهذا الغرض”.

قبل أربعة أشهر من الآن، شكلت أربعة أحزاب إزيدية تحالفاً فيما بينها، رغم انسحاب أحد هذه الأحزاب من التحالف، وقال رئيس الحزب الديمقراطي الإزيدي، حيدر ششو، لشبكة رووداو الإعلامية: “لقد قمنا بالإعلان عن تحالفنا ونعمل على تشكيل قائمة، نعتزم حتى الآن المشاركة في الانتخابات منفردين”، وعن مدى استعداد تحالفهم للدخول في قائمة موحدة مع الأحزاب الكوردستانية، قال ششو: “لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن كوردستان. لكن لم يفاتحنا أي حزب كوردستاني بطلب الانضمام إلى قائمة كوردستانية، وإن طلبوا منا وكان برنامجهم في صالح الإزيدية، فنحن مستعدون للمشاركة في الانتخابات ضمن القائمة الكوردستانية”.