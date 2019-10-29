استطلاع : أغلبية الألمان يرغبون في طرد تركيا من حلف الناتو

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يرغبون في طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب التوغل العسكري من جانب أنقرة في غرب كوردستان (شمالي سوريا).

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يو جوف” بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أعرب 58% ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في طرد تركيا من الحلف، مقابل 18% ممن رفضوا ذلك.

كما أيدت أغلبية أكبر ممن تم استطلاع آرائهم اتخاذ الحكومة الألمانية لموقف أكثر صرامة ضد تركيا، حيث أعرب 61% عن تأييدهم لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة وأيد 69% حظرا كاملا لصادرات السلاح إليها.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قيدت مبيعات الأسلحة لأنقرة منذ التوغل التركي في سوريا قبل نحو أسبوعين.

تجدر الاشارة الى أن طرد تركيا من حلف الناتو سيكون معقدا للغاية ويعتبر غير واقعي لأنه لا توجد آلية في ميثاق تأسيس الحلف لإبطال عضوية الدولة. كما أن طرد أي دولة من الناتو يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء والتصديق عليه.

وكان الحزب اليساري الألماني “دي لينكه” قد أصدر دعوات في وقت سابق لطرد تركيا من الحلف.

وشمل الاستطلاع عينة من 2033 شخصا وأجرته مؤسسة “يو جوف” خلال الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر / تشرين أول.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر/تشرين الاول ، وسط معارضة وانتقادات اقليمية ودولية واسعة ، عملية عسكرية بغرب كوردستان(شمال شرقي سوريا ) خلفت مئات القتلى والجرحى وعشرات آلاف النازحين .