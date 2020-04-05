استبعاد التئام مجلس النواب للتصويت على كابينة الزرفي

قدم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي منهاج حكومته الى مجلس النواب، داعيا الى جلسة استثنائية للتصويت، فيما استبعد نائب التئام المجلس بسبب جهود مكافحة فايروس كورونا.

وقال حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia اليوم الاحد: ان منهاج رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وصل مجلس النواب، لافتا الى وجود ملاحظات على المنهاج الذي يتألف من 16 نقطة على سبيل المثال لم يتطرق الزرفي الى الشباب والرياضة في برنامجه.

واضاف: ان الكتل الكوردستانية ستدرس برنامج الزرفي وهو بشكل عام جديد، مشيرا الى ان مجلس النواب لن يستطيع عقد جلسته الاستثنائية بحسب طلب الزرفي لظروف مكافحة تفشي فايروس كورونا.

واكد ان اي اسم من كابينة الزرفي لم يصل مجلس النواب، لافتا الى ان الاسماء ليست بالمهمة مقارنة بمهام الحكومة الجديدة في توفير العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وحل جميع المشاكل بين اربيل وبغداد وفق مقررات الدستور.

وكانت وكالة الانباء الرسمية قد افادت اليوم بان الزرفي قدم طلبا لجلسة استثنائية للتصويت على كابينته الحكومية والمنهاج الحكومي.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبل، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي.