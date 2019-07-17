اسايش اربيل تصدر بيانا حول هجوم استهدف مطعما

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أمن اربيل (الآسايش) بياناً حول اطلاق النار الذي وقع عند مطعم بالمدينة.

وفيما يلي نص البيان:

وقع اليوم (الأربعاء) حادث إطلاق نار أمام أحد المطاعم في مدينة اربيل، وببالغ الأسف، أودى بحياة موظف في القنصلية التركية واحد المواطنين، فضلاً عن إصابة شخص ثالث بجروح.

إذ نستنكر هذا الحادث بشدة، نعبر في الوقت نفسه عن تعازينا لذوي الضحايا.

وفي الوقت ذاته، نود أن نطمئن أهالي اربيل وخصوصاً الدبلوماسيين، بإننا لن نسمح لأي أحد بزعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وفتحنا تحقيقاً في الحادث، وسينال الجناة عقابهم العادل.

مديرية آسايش اربيل