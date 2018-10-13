أكتوبر 13, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر منبج وسنفعل اللازم

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فى :أخبار عــامة
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اردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر منبج وسنفعل اللازم

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر بلدة منبج، وان انقرة ستفعل اللازم.

وقال اردوغان في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع بولاية “إسبارطة” في جنوب غربي تركيا، اليوم (12 تشرين الاول 2018)، انهم “وعدونا بمغادرة المسلحين لمنطقة منبج خلال 90 يوما، ولم يوفوا بالوعد، وبدورنا سنقوم باللازم”، بحسب وكالة الاناضول.

واضاف، ان قوات بلاده ستواصل القضاء على ما اسماه بالإرهابيين في كل المناطق الجغرافية الوعرة، بدءا من جرابلس والباب ومرورا بعفرين (منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون)، وصولا إلى شمالي العراق.

واوضح، أن “الخنادق التي حفروها في محيط مدينة منبج ستكون قبورا لهم”.

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