ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في إقليم كوردستان ليصل إلى أكثر من 130 شخصاً تماثلوا للشفاء التام.

وسجلت محافظات الإقليم خلال اليومين الماضيين نحو 10 حالات شفاء لأشخاص كانوا مصابين بالفيروس في كل من أربيل والسليمانية.

وقالت وزارة الصحة بإقليم كوردستان في بيان إن العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء قد بلغ 134 حالة من بين 325 إصابة في عموم محافظات الإقليم.

ولم يسجل الإقليم سوى أربع وفيات حتى الآن بالفيروس وجميعها في السليمانية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تمديد حظر التجول الشامل لعموم الإقليم لغاية 16 من الشهر الجاري بعدما نجح الإجراء في منع تفشي الفيروس.

وسبق أن قال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي إن حظر التجول أنقذ حياة الآلاف من المواطنين من الفيروس المعروف رسمياً باسم كوفيد-19.