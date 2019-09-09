ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار أربيل بـ10,9% وتوقعات بوصوله لمليوني مسافر نهاية العام

تزداد أعداد الرحلات في مطاري إقليم كوردستان يوماً بعد الآخر، وكلاهما يطمحان لتسجيل رقم قياسي جديد حتى نهاية العام الجاري، وارتفع عدد المسافرين عبر مطار أربيل الدولي بـ10,9% مقارنة بالعام الماضي وسط توقعات بوصوله لمليوني مسافر نهاية 2019.

وبحسب هيئة بيانات إقليم كوردستان المستندة لإحصائيات مطاري أربيل والسليمانية، فإنه خلال السنوات الرابعة الماضية، سافر 8 ملايين و516 ألف شخص (4,305,437 ذهاب و 4,210,593 إياب) في 97,696 رحلة جوية عبر مطاري أربيل والسليمانية، منهم 5,488,843 سافروا إلى الخارج و3,027,187 في رحلات داخلية.

وشهد عام 2016 أكبر عدد من المسافرين في إقليم كوردستان الذي بلغ 2,340,265، فيما كان 2018 هو الأقل بـ 1,843,732 مسافراً.

وبحسب البيانات فإن عدد المسافرين في العام الماضي كان أقل بنسبة 11.9% عن 2017، الذي كان بدوره أقل من سابقه بـ 10.7%، فيما شهد 2016 ارتفاعاً في عدد المسافرين بمعدل 4.3% مقارنة بـ2015.

وكان لمطار أربيل الدولي حصة الأسد من تلك الأعداد، حيث سافر عبر المطار 6,620,367 شخصاً خلال السنوات الأربع الماضية، (3,304,027 ذهاباً و 3,316,340 إياباً) ما يعادل 77.74% من مجموع المسافرين، فيما سافر 1,895,663 عبر مطار السليمانية (982,360 ذهاباً و 913,303 إياب).

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار أربيل العام الماضي، 1,533,863 شخصاً وهو أقل بـ 4.53% عن 2017 و15.5% في 2016.

وقالت مديرة مطار أربيل، تلار فائق لشبكة رووداو الإعلامية: “علقت الحكومة العراقية جميع الرحلات الدولية في 29 أيلول 2017 ولمدة 6 أشهر بعد إجراء الاستفتاء، لذا ليس من الصحيح المقارنة بين أعداد المسافرين في عامي 2017 و2018 بـ2016”.

وأشارت إلى بيانات الأشهر السبعة الماضية، بالقول: “خلال السبعة أشهر الماضية سافر 1,104,463 عبر مطار أربيل، بزيادة 11.8% عن عدد المسافرين العام الماضي، والعدد في زيادة مستمرة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المسافرين في شهر تموز 206 ألفاً، بمعدل 6,866 مسافراً كل يوم وهو غير مسبوق خلال السنوات الماضية، لذا نحن متفائلون بوصول عدد المسافرين نهاية العام الجاري إلى مليوني مسافر”.

وتعمل 22 من الخطوط الجوية في مطار أربيل الدولي حالياً، وتقوم برحلات إلى 32 مدينة في 19 دولة حول العالم، وتقول تلار فائق: “أضيفت عدة خطوط جوية، لذا ازداد عدد المسافرين بنسبة 10,9% عن العام الماضي، كما ازداد عدد رحلات الطيران التركي بشكل كبير”.

وأشارت إلى زيادة إيرادات المطار بالقول: “في 2017 لم نستلم أي أموال من وزارة المالية، وقمنا بتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تطويرية على نفقة المطار، وهنالك الآن توازن نسبي بين النفقات والإيرادات، كما لدينا الكثير من القروض لدى شركات الطيران ومنها على سبيل المثال 51 مليون دولار لدى الخطوط الجوية العراقية”.

وألحق حظر الرحلات الدولية لستة أشهر أضراراً كبيرة باقتصاد إقليم كوردستان، وكان مطار السليمانية هو الأكثر تضرراً بسبب استمرار حظر الطيران التركي حتى 24 أيار 2018.

وبلغ عدد المسافرين في 2018 عبر مطار السليمانية 309,869 مسافراً فقط وهو أقل بـ 36% عن 2017 و41% عن 2016، لكن المطار شهد زيادة في أعداد المسافرين هذا العام.

وقال مدير مطار السليمانية، طاهر عبدالله لرووداو: “انخفض عدد مسافرينا بشكل كبير في 2018، لأن الحظر لم يقتصر على الخطوط التركية بل جميع الشركات التي تسافر عبر سماء تركيا”.

وأوضحت: “جميع الخطوط الجوية عادت الآن، وأضيف لها خط ستار إير الجوي الذي يجري رحلات مباشرة إلى هولندا، علاوة على خط جورجيا”، مبيناً: “نتوقع أن يكون عدد المسافرين هذا العام أكثر بكثير من عام 2016 والذي بلغ 526 ألف مسافر”.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم شحن 314 ألف طن عبر مطاري أربيل والسليمانية، منها 247 ألف طن عبر مطار السليمانية لوحده.