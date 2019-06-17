ارتفاع درجات الحرارة في اقليم كوردستان

اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن توقعاتها للاجواء في مناطق اقليم كوردستان.

وقالت دائرة الانواء الجوية الرصد الزلزالي في اقليم كوردستان خلال بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: ان الاجواء، اليوم الاثنين، ستكون صافية مع وجود غيوم متقطعة في بعض مناطق اقليم كوردستان وستتراوح درجات الحرارة بين 27 الى 41 درجة مؤية.

واضاف البيان: ان الاجواء ليوم غد الثلاثاء، ستكون صافية في بعض المناطق وستتغير الى غائمة جزئياً في بعض المناطق الاخرى وستتراوح درجات الحرارة بين 25 الى 43 درجة مؤية.