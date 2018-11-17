ارتفاع اسعار النفط بنحو 2% مع احتمال خفض انتاج أوبك

رووداو – وكالات/ ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات، اليوم الجمعة، مدفوعة باحتمال أن تقدم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها على خفض إنتاج النفط في 2019.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يناير/ كانون الثاني 2019، ارتفاعا بنسبة 1.59 بالمئة ليصل إلى 67.68 دولارا للبرميل بحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وبنسبة 1.56 بالمئة، صعد الخام الأمريكي نايمكس تسليم ديسمبر/ كانون أول إلى 57.34 دولارا للبرميل.

وتناقش الأوبك مقترحا لخفض الإنتاج بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2019، خشية حدوث زيادة في المعروض النفطي، مما يدفع الأسعار إلى هبوط حاد، ما ينعكس سلبيا على موازنات البلدان المصدرة للنفط.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة أضافت نحو 10.27 ملايين برميل لمخزوناتها، في الأسبوع الماضي، إلى 442.1 مليون برميل.

وبدأ أعضاء “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون أول 2018.