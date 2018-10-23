اربيل.. رجل دين ينتحر داخل مسجد

رجل دين ينهي حياته بالانتحار داخل مسجد في أربيل

رووداو – أربيل/ قال المتحدث باسم وزارة أوقاف إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، 22 تشرين الأول 2018، إن إمام جامع “الشيخ مصطفى”، بمدينة أربيل، أقدم صباح اليوم على الانتحار داخل الغرفة المخصصة له في الجامع.

وفي تصريح أدلى به لشبكة رووداو الإعلامية، أفاد المتحدث باسم وزارة أوقاف إقليم كوردستان، نبز إسماعيل، بأن “إمام جامع الشيخ مصطفى، الملا عبدالله أحمد، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه”، مشيراً إلى أن “أسباب الحادث غير معروفة لدينا إلى هذه اللحظة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة أوقاف إقليم كوردستان أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في ظروف إقدام إمام المسجد على الانتحار فجأة”.

كما بين أن “إمام الجامع كان يعاني في الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية”.