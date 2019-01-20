يناير 20, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اربيل تنفي وقوع انفجار بمخيم خازر للنازحين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدة

اربيل تنفي وقوع انفجار بمخيم خازر للنازحين

اربيل (كوردستان 24)- نفى مدير مخيمات أربيل، رشيد درويش، اليوم الاحد، أنباء تناقلتها وسائل إعلامية حول وقوع انفجار في مخيم خازر للنازحين.

وأكد درويش وهو مدير مخيمي خازر وحسن شام، في بيان أنه “لا صحة للشائعات التي روجها البعض قبل قليل عن انفجار عبوة داخل مخيم خازر”.

ودعا درويش “وسائل الإعلام والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر وعدم تناقل هكذا اخبار دون التأكد والتحقق من مصداقيتها”.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية تناقلت نبأ يفيد بوقوع انفجار في مخيم خازر للنازحين الذي يقع على بعد 30 كيلومترا شرق الموصل.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.