اربيل تنفي وقوع انفجار بمخيم خازر للنازحين

اربيل (كوردستان 24)- نفى مدير مخيمات أربيل، رشيد درويش، اليوم الاحد، أنباء تناقلتها وسائل إعلامية حول وقوع انفجار في مخيم خازر للنازحين.

وأكد درويش وهو مدير مخيمي خازر وحسن شام، في بيان أنه “لا صحة للشائعات التي روجها البعض قبل قليل عن انفجار عبوة داخل مخيم خازر”.

ودعا درويش “وسائل الإعلام والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر وعدم تناقل هكذا اخبار دون التأكد والتحقق من مصداقيتها”.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية تناقلت نبأ يفيد بوقوع انفجار في مخيم خازر للنازحين الذي يقع على بعد 30 كيلومترا شرق الموصل.