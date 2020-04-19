اربيل تعلن مزيدا من التسهيلات بفتح اماكن تجارية وصناعية جديدة

شفق نيوز/ خلال اجتماع للجنة مواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، في قائممقامية قضاء دشتي هولير(سهل اربيل) تقرر باعادة فتح عدد من الاماكن والمحال على شرط الالتزام بالتعليمات الصحية.

وجاء في بيان للجنة ورد لشفق نيوز، ان القرار نافذ لغاية 23 نيسان الجاري ولايشمل صالونات تجميل النساء ومعارض السيارات ومكاتب بيع وشراء العقارات الاراضي والاسواق الرئيسة والاسواق الشعبية التي ستبقى جميعها مغلقة.

ووفقا لمضمون القرار فان الكافيتيريات والقاعات الرياضية والمسابح والمقاهي والجوامع وقاعات المناسبات الدينية واماكن لعب الاطفال ستبقى مغلقة ايضا، كما ان العيادات الواقعة في الازقة الفرعية وعيادات الاطباء ستبقى مغلقة لحين صدور تعليمات جديدة، كما ان اقامة مجلس العزاء ممنوعة.

واشارت القرارات ان المطاعم والمرطبات والالبان ستعمل بصيغة البيع بالتوصيل المباشر (ديليفري)، وفي الوقت نفسه فان جميع الاماكن والمحال التي لم يرد ذكرها في اللائحة ستبقى مفتوحة وفقا للتعليمات الصحية وستتم مراقبتها بدقة من قبل لجان مراقبة الاسواق.