اربيل.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم والتكنولوجيا والطلبة في العراق

برعاية رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، انطلقت في العاصمة اربيل ، اليوم الخميس ، فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا والطلبة في العراق ، والذي يستمر ثلاثة أيام ، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الدولية والجامعة الامريكية في دهوك وجامعة نوليج .

ويعتبر المعرض الاكبر من نوعه الذي تحتضنه أربيل ويحضره مسؤولون كبار من الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان.

ويفتح المعرض ابوابه للمواطنين اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً .

ويشارك في المعرض 80 مؤسسة تربوية تمثل 35 جامعة و50 معهداً ومدرسة من 15 دولة.