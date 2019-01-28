احتفاء ملكي لبارزاني في عمّان.. والملك يريد الارتقاء في العلاقة

شفق نيوز/ أكد الملك عبدالله الثاني، دعم الأردن لأمن واستقرار العراق، والوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

واستقبل العاهل الأردني، في قصر الحسينية يوم الأحد، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الذي يزور المملكة حاليا تلبية لدعوة ملكية رسمية.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، استعراض العلاقات الأردنية العراقية، وسبل الارتقاء بمستويات التعاون بين الأردن وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، فإن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار الملك، مدير مكتب الملك منار الدباس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمد عبدالحليم فريحات، ومدير المخابرات العامة الفريق عدنان الجندي.

ولوحظ أن بارزاني حظي في استقبال عال في المطار حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف لتحيته، كما أقام الملك مأدبة عشاء تكريما لبارزاني والوفد المرافق.

زيارة الملك لبغداد

وكان الملك عبدالله الثاني قام بزيارة مفاجئة لبغداد يوم 14 يناير الجاري.