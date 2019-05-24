احتراق نحو 700 دونم في عدة محافظات

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن احتراق أكثر من 700 دونما من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في محافظات متفرقة.

وقالت المديرية في بيان لها إن 50 دونما من محصول الشعير من اصل 1050 دونم تعرضت للحرق ضمن قرية وادي المر بمحافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق 20 دونما من محصول الشعير من اصل 1020 دونم ضمن قرية المفلكة في محافظة نينوى ايضا.

واضاف البيان، أن 5 دوانم من محصول الشعير من اصل 1000 دونم احترقت ضمن ناحية تلعفر بمحافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق 667 دونما من محصول الحنطة من اصل 4000 دونم في ناحية امرلي بمحافظة صلاح الدين، كما احترقت 4 دوانم من محصول الحنطة من اصل 6 دوانم ضمن قضاء خانقين.