اجراءات بشان الاستبيان الخاص بتعديل الدستور

عقدت لجنة التعديلات الدستورية اجتماعا برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم الاثنين، لمناقشة بنود الاستبيان الخاص بتعديل الفقرات الدستورية وسبل تحقيق مشاركة شعبية واسعة للوصول الى التعديلات المطلوبة.

وقالت اللجنة في بيان،انه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب، بحث معمق لفقرات الاستبيان الذي سيعرض على الرأي العام لكشف آرائه واتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في اعداد صياغة المواد المطلوب تعديلها”.

واكد المجتمعون بحسب البيان، على “اهمية اشراك جميع شرائح المجتمع في بلورة رؤية مشتركة تكون مرتكزا أساسيا في تحديد صيغة التعديلات وايصال رسالة تنقل حالة الجدية والاصرار في اجراء التعديل وفق الرؤية المجتمعية”.

واتفقت اللجنة على “ضرورة المضي في جمع آراء الجامعات والنقابات والاتحادات والمجتمع المدني والشرائح الاخرى واشراكهم في الاجتماعات بهدف انضاج المقترحات للوصول الى نتائج تلبي حاجة الشعب وتسهم في تعزيز الاستقرار الدائم”.