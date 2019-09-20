اجتماع موسع للأطراف السياسية الكوردستانية مطلع الاسبوع المقبل

من المقرر ان تعقد الاطراف الكوردستانية ، مطلع الاسبوع المقبل ، إجتماعاً بهدف بحث تشكيل قائمة كوردستانية موحدة تمهيداً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر انطلاقها في الـ 20 من أبريل/ نيسان 2020.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، أفادت بأن من المقرر أن يتم عقد اجتماع الاطراف السياسية الكوردستانية الموسع ، يوم السبت المقبل 21 سبتمبر / أيلول 2019، في مدينة أربيل.

مبينةً، بأن الاجتماع سيكون على مستوى اعضاء المكتب السياسي والمؤسسات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك بالانتخابات ، لإقرار المشاركة بقائمة موحدة وكذلك تسمية القائمة التي ستشارك بها هذه الاطراف في انتخابات مجلس كركوك.

من جانبه، أكد القيادي في حركة التغيير، درباز محمد، في مؤتمر صحفي تابعته (باسنيوز) موعد الاجتماع ، بالقول: “سيكون هناك اجتماع للاطراف السياسية الكوردستانية السبت المقبل، وستشارك حركة التغيير في هذه الاجتماعات”.

وكانت مصادر قد أكدت لـ(باسنيوز) اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يعقد مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كَوران ، ومسؤول مكتب انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار علي، اجتماعاً لبحث آلية مشاركة الأحزاب الكوردستانية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها)، بقائمة موحدة.

ويفضل الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين مشاركة الكورد في الانتخابات المحلية المقبلة بقائمة موحدة ، حيث من المقرر ان يجرى الديمقراطي الكوردستاني مباحثات مع جميع الاحزاب الكوردستانية، للوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد .

وكانت الأحزاب الكوردستانية في كركوك قد اعلنت في وقت سابق مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة واحدة باسم “كركوك كوردستانية”.

وجرت اخر انتخابات مجالس المحافظات العراقية في عام 2013 ، باستثناء محافظة كركوك التي لم تجري فيها الانتخابات منذ 14 عاما، ومن المقرر ان تشمل انتخابات المجالس المقبلة محافظة كركوك ايضاً.