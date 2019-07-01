اجتماع اقتصادي تجاري بين إقليم كوردستان وتركيا في أربيل

رووداو- أربيل/ تشهد مدينة أربيل اجتماعاً اقتصادياً تجارياً موسعاً بين إقليم كوردستان وتركيا بمشاركة محافظ أربيل، القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، رئيس اتحاد الموردين والمصدرين في إقليم كوردستان، رئيس غرفة ميرسين التجارية وعدد من المسؤولين.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية بأربيل، هادي سليمي، بأن الاجتماع يجري اليوم، الأحد 30 حزيران 2019، بمشاركة أكثر من 50 شركة و150 رجل أعمال.

وأضاف مراسل رووداو أن أغلب رجال الأعمال جاؤوا من مدن كردستان تركيا، بحثاً عن شركاء تجاريين لهم في إقليم كوردستان.

وقال رئيس اتحاد الموردين والمصدرين في إقليم كوردستان، كيلان حاجي سعيد: “نعمل منذ فترة على تنظيم هذا الاجتماع مع رجال الأعمال الأتراك والغرف التجارية في ميرسين وقيصري وعنتاب، للتقريب بين التجار ورجال الأعمال الذين يزوروننا والتجار ورجال الأعمال في كوردستان، ونحاول إقناع الذين كانوا حتى الآن يصدرون بضائعهم إلى هنا على القدوم والاستثمار في كوردستان وإنشاء معاملهم ومصانعهم هنا”.

وأعلن رئيس غرفة تجارة ميرسين، آيهان كزلتان، لشبكة رووداو الإعلامية أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقال كزلتان: “هناك علاقة قوية ومحبة وصداقة بين أبناء تركيا وشمال العراق، وقد جئنا لتعزيز هذه العلاقات ودعمها، وفي الأخير علينا نحن أبناء الشرق أن نفكر بهذه الطريقة، لو أننا وضعنا أيدينا في أيدي بعضنا نستطيع إدارة المنطقة بصورة جيدة”.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يجري فيه العمل على توسيع منفذ (سرزير) الحدودي، وتجري الاستعدادات لفتح منفذ (زيت) الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا.