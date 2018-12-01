ديسمبر 01, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اثيل النجيفي يطلق تحذيرات للعراقيين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
16 مشاهدة

اثيل النجيفي يطلق تحذيرات للعراقيين

حذر محافظ نيوى السابق اثيل النجيفي، الجمعة، من وجود ايدي خفية مهتمة بتشكيل مقاومة مسلحة ضد المصالح الامريكية والايرانية في العراق.

وذكر النجيفي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (30 تشرين الثاني 2018)، ان “الشعب مشغول بالخدمات والكتل السياسية بما تبقى من الكابينة الوزارية وثمة أيدي (( خفية )) مهتمة بتشكيل مقاومة مسلحة سنية لضرب المصالح الامريكية و (( خفية )) اخرى لتشكيل مقاومة شيعية مسلحة لضرب المصالح الإيرانية”.

واضاف، “ادعو الله ان يعي العراقيون المخاطر ويتداركوا الامر قبل فوات الاوان”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.