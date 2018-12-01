اثيل النجيفي يطلق تحذيرات للعراقيين

حذر محافظ نيوى السابق اثيل النجيفي، الجمعة، من وجود ايدي خفية مهتمة بتشكيل مقاومة مسلحة ضد المصالح الامريكية والايرانية في العراق.

وذكر النجيفي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (30 تشرين الثاني 2018)، ان “الشعب مشغول بالخدمات والكتل السياسية بما تبقى من الكابينة الوزارية وثمة أيدي (( خفية )) مهتمة بتشكيل مقاومة مسلحة سنية لضرب المصالح الامريكية و (( خفية )) اخرى لتشكيل مقاومة شيعية مسلحة لضرب المصالح الإيرانية”.

واضاف، “ادعو الله ان يعي العراقيون المخاطر ويتداركوا الامر قبل فوات الاوان”.