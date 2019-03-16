اتحاد الأدباء: أغنية كاظم الساهر لا تليق بقامة الأدب العراقي

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بيانا غاضبا بشأن ترشيح مجموعة من النواب لأغنية “سلام عليك” نشيدا وطنيا لجمهورية العراق، فيما حذر الرئاسات الثلاث والنواب من التعامل مع الموضوع بـ”استخفاف” .

وقال الاتحاد في بيان له “إننا في اتحاد أدباء العراق قد ّ رشحنا قصيدة الجواهري (سلام على هضبات العراق.. وشطيّه والجرف والمنحنى) إلى لجنة الثقافة والإعلام سابقا، وقد عضدت اللجنة ترشيحنا آنذاك”.

وأضاف، أن “ترشيحنا كان للأسباب الآتية: ان القصيدة للجواهري الذي أطلق العرب عليه لقب (شاعر العرب الأكبر)، وهو اسم قدير كبير على امتداد العراق طولا وعرضا وتاريخا”.

وأشار الاتحاد، الى أن “الجواهري ليس شاعرا كبيرا فقط بل هو صاحب موقف كبير وهو معارض لصدام وقد افتتح مؤتمر المعارضة العراقية عام 1991 دعما لانتفاضة آذار المجيدة ضد صدام وتم حذف قصائده من مناهج المدارس منذ الثمانينات ورحل عام 1997 ودفن في مقبرة الغرباء في حي السيدة زينب بدمشق”.

وتابع، “أما الان وقد أثير موضوع أن يتم ترشيح أغنية (سلام عليك) كي تكون نشيدا وطنيا، فإن هذا الأمر تعد واضح على تاريخ الأدب العراقي، وتاريخ الموسيقى أيضا، فكلمات (سلام عليك) بسيطة لا تليق بقامة الأدب العراقي الذي أنجب المتنبي والجواهري والسياب ومئات الأسماء الرنانة، كما ان لحن قصيدة (سلام عليك) مقتبس من نشيد الجمهورية الأولى للمؤلف الموسيقي العراقي لويس زنبقة”.

وأكد الاتحاد، أن “النشيد الوطني يمثل رمزا محاطا بهالة من القدسية فكيف نرشح كلمات لشاعر للعراق الجديد وهو شاعر مجد بكلماته النظام الديكتاتوري السابق كي تكون نشيدا وطنيا”.

قدّم رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي والقيادية في تحالف “سائرون” إنعام الخزاعي أمس الخميس، اقتراح قانون النشيد الوطني الجديد، بموافقة سبعين نائباً من مختلف الكتل السياسية إلى رئيس مجلس النواب.