ائتلاف العبادي يعبر عن موقفه حيال زيارة مسرور بارزاني لبغداد

شفق نيوز/ رحب ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي يوم الأربعاء بزيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت، لشفق نيوز، “اننا نرحب بزيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد ونرحب باي تواصل بين بغداد واربيل لحل الخلافات العالقة”.

وبينت جودت ان “الحوار والفاهم امر جيد لتذليل الصعاب والعقبات، وحل الخلافات، بهكذا حوارات وتفاهات، فنحن نرحب بهذه الزيارة، خاصة ان حكومة الاقليم مشكلة حديثاً”.

واجرى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى يوم الثلاثاء العاصة بغداد التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واعلن بارزاني عقب الانتهاء من الاجتماع مع الرئاسات الثلاث عن الاتفاق على بدء اللجان الفنية بين اربيل وبغداد بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.