إيطاليا تثمن دور مسرور بارزاني في تخفيف حدة التوترات بالمنطقة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع الإيطالي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 شباط (فبراير) 2020، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني وناقش معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات في العراق والمنطقة.

كما جرى التأكيد على مواصلة دعم قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في مجال التدريب، وتم الاتفاق كذلك على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً جدياً للأمن في العراق مما يتطلب مزيداً من التنسيق لمكافحته ومواجهة الإرهاب بصورة عامة.

هذا وثمن وزير الدفاع الإيطالي دور رئيس حكومة إقليم كوردستان في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

بدوره شكر رئيس حكومة الإقليم، إيطاليا على تقديم الدعم والإسناد لإقليم كوردستان وبالأخص في مجال الحرب ضد الإرهاب.