إيران: سنزيد حجم التصدير مع اقليم كوردستان الى 10 مليارات دولار

شفق نيوز/ اعلن القنصل الايراني العام في السليمانية سعد الله مسعوديان عن سعي بلاده الى زيادة تصدير السلع والمنتجات الى اقليم كوردستان لتصل الى 10 مليارات دولار امريكي سنويا.

وقال مسعوديان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع اتحاد المستوردين والمصدرين في الاقليم اليوم في السليمانية، ان “التجار في اقليم كوردستان يرغبون بالاستمرار في التعاون التجاري مع ايران”.

واضاف ان ايران رفعت مستوى التصدير الى اقليم كوردستان بنسبة 25%.

واردف بالقول انه “سنزيد من حجم التصدير الى اقليم كوردستان ليصل الى 10 مليارات دولار امريكي سنويا”.