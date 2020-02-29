فبراير 29, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إقليم كوردستان ينشر إرشادات فيديوية للوقاية من كورونا

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان ينشر إرشادات فيديوية للوقاية من كورونا

أربيل (كوردستان 24)- عممت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان إرشادات فيديوية لتبث على وسائل الإعلام المختلفة في إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

واشتملت التسجيلات المصورة على معلومات تتحدث عن أعراض ومخاطر كورونا وكيفية الوقاية وذلك بمختلف اللغات بما ذلك العربية.

ما هو فيروس كورونا؟ وكيف نقي انفسنا منه؟

ما هو فيروس كورونا؟ وكيف نقي انفسنا منه؟ إليكم هذه الإرشادات

Gepostet von ‎Kurdistan24 عربية‎ am Samstag, 29. Februar 2020

وأعلن إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم خلوه من أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما اتخذ سلسلة من الاجراءات الوقائية الصارمة.

ما هي أعراض فيروس كورونا؟

ما هي أعراض فيروس كورونا؟

Gepostet von ‎Kurdistan24 عربية‎ am Samstag, 29. Februar 2020

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