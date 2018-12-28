إقليم كوردستان يمنع استيراد لحوم الدواجن المجمدة من 31 دولة

رووداو- أربيل/ منعت المديرية العامة للبيطرة في إقليم كوردستان استيراد لحوم الدواجن المجمدة من 31 دولة، إيران أقربها، بسبب مخاوف من ظهور وانتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وأوضح المدير العامة للبيطرة في إقليم كوردستان، الدكتور جمال آكريي، أنه تتوفر لديهم معلومات تفيد بأنه تم تسجيل إصابات بأنفلونزا الطيور في إيران، ولغرض الحد من انتشار المرض إلى إقليم كوردستان، تقرر منع استيراد لحوم الدواجن المجمدة من 31 دولة.

وبين أن المنع لا يقتصر على لحم الدجاج بل يشمل كل الطيور ومنتجاتها وسيستمر حتى ورود تقارير تؤكد القضاء التام على المرض.

وفي ما يأتي قائمة بأسماء الدول التي منعت المديرية العامة للبيطرة في إقليم كوردستان استيراد الدواجن المجمدة منها:

جنوب أفريقيا

لاوس

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

النيبال

اليابان

المملكة العربية السعودية

مصر

روسیا

هونغ كونغ

المكسيك

أفغانستان

الکامیرون

صين تايبي

الصين الشعبية

بنغلاديش

النيجر

لوكسمبورغ

بوتان

البوسنة والهرسك

توغو

کازاخستان

نیجیریا

الكونغو

میانمار

کمبودیا

فيتنام

مالیزیا

بلغاریا

بوركينا فاسو

إيران