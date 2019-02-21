إقليم كوردستان يعتمد تقنية جديدة في تقديم الخدمات الصحية عبر الهواتف الذكية

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد يوم الاربعاء عن اعتماد الوزارة تقنية جديدة في توفير الخدمات الصحية عبر تطبيق في الهواتف النقالة الذكية.

وقال حمه رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل ان “الخدمات الصحية للمرضى والمواطنين سيتم تقديمها عبر الهواتف الذكية النقالة من خلال تحميل التطبيق”، مردفا بالقول ان اسم التطبيق هو KRG Health facilities هو متاح للاستخدام.

وبيّن ان “هذا التطبيق يحتوي على جميع المشافي والاماكن والدوائر والمؤسسات الصحية في اقليم كوردستان ويحدد اقربها مسافة للمريض والمواطن”.

وتابع الوزير بالقول “اننا في المرحلة الاخيرة والنهائية لمشروع السيطرة النوعية للأدوية وايضا سيتضمن تطبيقا يحدد اقرب صيدلية ويحتوي على الادوية الداخلة بالسيطرة النوعية اضافة الى اسعارها وبلدان المنشأ”.