إقليم كوردستان يطالب الحكومة العراقية بالتدخل لحل قضية سلب أراضي الكورد في قرى كركوك

رووداو – أربيل/ قام العرب الذين تم استقدامهم، في عدد من قرى كركوك والمناطق المتنازع عليها، بحجز أراضي زراعية تعود للفلاحين الكورد، مستغلين عدم وجود سلطة كوردية في المنطقة باستباحة ممتلكات الكورد.

ومن جهتها قامت حكومة إقليم كوردستان، بإيصال قضية حجز أراضي الفلاحين الكورد في تلك المنطقة بالقوة من قبل العرب الذين تم استقدامهم للحكومة العراقية في بغداد، وإبلاغ رئيس وزراء العراق بها، ومن المقرر أن يتم إعادة الحق لأصحابه عن طريق تشكيل لجنة خاصة.

وإلى ذلك قال رئيس نواب حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، لشبكة رووداو الإعلامية: “قمنا بإعلام عادل عبد المهدي بإيقاف تلك الأفعال، حيث عبر لنا الأخيرعن قلقه إزاء تلك الأوضاع، إننا نحاول حل القضية تلك، عن طريق القانون والدستور وتفعيل المادة 140 واللجنة الخاصة التي تشكلت لحل القضية “.

وأضاف فارس عيسى أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل بإصرار شديد على حل تلك القضية، بطريقة قانونية ودستورية، وإعادة الحقوق لأصحابها حيث يعلم الجميع أنهم كورد كركوك”.

وقرر وزير الزراعة العراقي الإشراف بنفسه على اللجنة لإيجاد حل لقضية الأراضي بين الفلاحين الكورد والتركمان والعرب الذين تم استقدامهم، وذلك بعد أن قام النواب الكورد والتركمان في كركوك بمجلس النواب العراقي بإيصال القضية على وزراة الزرعة في الحكومة العراقية.

وثمة مشاكل ملكية على أكثر من مليون و200 ألف دونم من أراضي الكورد والتوركمان في محافظة كركوك، كما تم سلب 300 ألف دونم من الأراضي من أصحابها الكورد وتمليكها للعرب بقرار من “قيادة الثورة” بين عام 1975إ – 1979 للعرب الذين تم استقدامهم.

كما تم سلب 800 ألف دونم من الأراضي الزراعية الأخرى من أصحابها الكورد بقرار من لجنة “شؤون الشمال” بين عام 1993إلى 2003، إضافةً إلى ما يقارب الـ 90 دونم آخر تم سلبهم من الكورد وإبرام عقود ملكية للعرب بها.