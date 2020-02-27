إقليم كردستان يخصص مركزاً في كل محافظة لمواجهة كورونا

تفقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مركزاً صحياً خاصاً لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أربيل.

وأطلع رئيس الحكومة بحسب بيان رئاسة حكومة الاقليم الذي تلقت “الاخبارية” نسخة منه، على “الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الفيروس وضمان منع انتشاره في إقليم كردستان”.

وعلى هامش جولته التفقدية، أشار رئيس الحكومة الى “إنشاء مركز خاص لمواجهة فيروس كورونا في كل محافظات إقليم كردستان”.

وقال للصحفيين: “عقدنا عدة اجتماعات في مجلس الوزراء وعلى مستوى المحافظات لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي حالة”، وأكد اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم.

وتابع: “أدعو مواطني إقليم كردستان الى الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية وباقي الجهات المعنية للوقاية من أي حالة يُشتبه بها قد تُسجل في إقليم كوردستان حتى نتمكن من السيطرة على الأوضاع”.

وأضاف رئيس الحكومة أن إقليم كردستان لم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس على الرغم من رصد إصابات في باقي العراق وفي البلدان المجاورة، وقال: “لذا يتعين الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة”.

وأشار الى أن إقليم كردستان كان سبّاقا في اتخاذ الإجراءات الوقائية، كما حث المواطنين على التعاون مع الكوادر الطبية والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الوقائية.

وختم حديثه بالقول: “أدعو أصحاب المتاجر والمحال الى التعامل مع الموضوع بمسؤولية عالية وعدم رفع أسعار السلع ومستلزمات الحياة اليومية للمواطنين”.