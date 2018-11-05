إغلاق 190 محل تجاري غير مطابق للشروط الصحية بالموصل

أغلبها مطاعم ومحلات مأكولات …

أعلنت الرقابة الصحية التابعة لصحة محافظة نينوى، عن إغلاق 190 محلاً تجارياً مخالفاً للشروط الصحية في أيسر الموصل.

وقال الدكتور عمر سعيد، مدير الرقابة، لمراسلة (باسنيوز)، إن «فرق الرقابة الصحة شنت حملة متابعة للمحلات في أيسر الموصل بالتعاون مع مفارز نينوى، وأغلقت نحو 190 محلاً تجارياً لعدم استيفاء الشروط الصحية».

وأضاف سعيد، أن «أغلب هذه المحلات هي مطاعم ومحلات تصنيع المعجنات والمشربات والعصائر فضلاً عن محلات بيع الألبان والأجبان بنينوى».