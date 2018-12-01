إغلاق قناة السلفيين الوحيدة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن ملا عبد اللطيف السلفي المعروف بـ”ابو عبد الحق الكوردي” يوم الجمعة عن اغلاق القناة الفضائية الناطقة باسم السلفيين في اقليم كوردستان.

وقناة “ئامۆژگاری” او “النصيحة” القناة التي تعبر عن لسان حال اتباع هذا النهج ويديرها “ابو عبد الحق”.

وقال السلفي خلال برنامج لتلقي الاسئلة الدينية من على القناة يبث كل يوم جمعة إنه “لدينا نقص في التمويل، والقناة تحتاج الى مصاريف مالية كثيرة وخاصة ايجار التردد في القمر الصناعي”.

واضاف انه “لا نملك الامكانيات الكافية للاستمرار”، مردفا بالقول ان “القناة ستبث خلال هذا الشهر فقط، وبداية العام المقبل ستتوقف”.