محافظ نينوى لـ(باسنيوز) : بدء إعمار جامع النبي يونس مطلع الشهر القادم

كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب عن المباشرة باعمار جامع النبي يونس (ع) احد ابرز معالم مدينة الموصل التراثية والذي كان تنظيم داعش قد دمره ابان سيطرته على المدينة لنحو عامين.

وقال العاكوب لمراسلة (باسنيوز) ان “الجهد الهندسي في بلديات وبلدية الموصل انتهى من رفع الانقاض بالكامل من داخل مبنى الجامع”، مضيفاً ” شركة السعد الهندسية في وزارة الاعمار الاتحادية وبالتعاون مع شركات هندسية اماراتية ستباشر مطلع شهر فبراير/ شباط القادم باعادة اعمار الجامع “.

ويقع الجامع على تل التوبة ايسر مدينة الموصل .

واضاف العاكوب ان”الشركات التي ستباشر باعمار مبنى الجامع والضريح لم تضع اي مدة لانتهاء العمل الذي سيجري من دون توقف”.