نوفمبر 11, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إعادة فتح ميناء أم قصر واستئناف العمليات

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فى :أخبار عــامة
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إعادة فتح ميناء أم قصر واستئناف العمليات

أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي، السبت، استئناف العمليات في الميناء، الذي توقف عن العمل لعدة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة “رويترز” إن جميع أرصفة الميناء، القريب من البصرة، تعمل اليوم.

وأضاف: أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله، واندلعت اشتباكات بين هؤلاء وقوات الأمن.

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