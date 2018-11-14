إطلاق حملة واسعة في إقليم كوردستان لسحب الأسلحة غير المرخصة

رووداو – أربيل/ أعلن المدير العام للشرطة في إقليم كوردستان، اللواء بختيار بابان، إطلاق حملة واسعة لضبط الأسلحة غير المرخصة، مشيراً إلى تشديد شروط منح إجازة حيازة السلاح.

وقال بابان لشبكة رووداو الإعلامية: “حملة نزع الأسلحة غير المرخصة استؤنفت بشكل مكثف، رغم أنها مستمرة بدون توقف حتى لو شهدت بعض التباطؤ أحياناً”.

وعن مصير تلك الأسلحة، قال: “المسدسات التي يتم ضبطها تسلم إلى وزارتي الداخلية أما رشاش الكلاشينكوف والأسلحة الأكثر ثقلاً فتسلم لوزارة البيشمركة”.

وأشار إلى تشديد شروط منح رخصة حمل السلاح، مبيناً: “يتم أحياناً رفض طلبات الحصول على الأسلحة رغم توفر الشروط إذا ما كشفت التحقيقات أن المتقدم بالطلب غير مؤهل”.

وبحسب المادة السادسة من قانون الأسلحة لإقليم كوردستان رقم 16 لسنة 1993 فإن لسلطة الإصدار بناءً على طلب يقدم إليها منح الإجازة بعد توفر الشروط الآتية في طالبيها :”ا – أن يكون من سكنة الإقليم .ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره .ج – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .د – غير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي او نفسي يمنعه من استعمال السلاح مؤيداً بتقرير من لجنة طبية .هـ – تكون حيازته للسلاح مشروعة”.