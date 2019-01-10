إسرائيل تشطب العراق من قائمة “دول العدو”

{دولية: الفرات نيوز} في وقت كشفت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية النقاب عن زيارات سرية قامت بها ثلاثة وفود عراقية إلى تل أبيب، أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون عن شطب العراق من قائمة “دول العدو” {التي تشمل لبنان وسوريا والسعودية واليمن وإيران}،

حيث وقع مرسوما يجيز التبادل التجاري مع بغداد.

وينص المرسوم على أن العراق ليس دولة معادية، إذ كتب الوزير الإسرائيلي في نص التصريح “بموجب سلطتي وفقا للمادة 3 من الأمر التجاري رقم 1، أمنح المصادقة للإسرائيليين للتداول التجاري مع العراق حتى نهاية مارس/آذار 2019.