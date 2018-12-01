إستفتاء جديد في اقليم كردستان

{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، عن خطوات إقرار دستور للاقليم.

وقال اوميد خوشناو، في تصريح صحفي، أن “البرلمان وفي بداية دورته التشريعية سيشكل لجنة لاعداد مسودة لدستور اقليم كردستان،” مشيرا الى انه “سيتم تحديد مدة عمل للجنة لاعداد مسودة مشروع الدستور، وارساله الى رئاسة برلمان كردستان”.

وأضاف، ان “البرلمان وفي جلسة خاصة سيصوت على فقرات مسودة المشروع، وبعدها سيصوت على المشروع كاملا،” مبينا انه “وبعد تصويت البرلمان عليه، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، سيتم اجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع الدستور، وشعب اقليم كردستان أما سيقبل بالمسودة او يرفضها”.

وشدد خوشناو، على انه “في حال وجود دستور لاقليم كردستان، فإن الكثير من المشكلات في الاقليم ستحل، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وتسمية رئاسة البرلمان والنظام السياسي في الاقليم”.