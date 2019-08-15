إستخراج رفات 171 شهيداً من المؤنفلين الكورد من مقبرة السماوة ونقلها إلى بغداد

رووداو – السليمانية/ كشفت مصادر لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس، بأنه تم استخراج 171 شهيداً من رفات الضحايا من المقبرة الجماعية ببادية السماوة في محافظة المثنى وتم نقلها الى بغداد، على ان تستأنف اعمال استخراج رفات باقي الشهداء من المقبرتين الثانية والثالثة خلال الاسبوع الجاري.

وقال مدير عام ديوان وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان، بختيار فرج، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية بأنه تم استخراج رفات الشهداء من المقبرة الجماعية الاولى ببادية السماوة وتم نقلها الى بغداد وستتم معاينتها”.

وبالنسبة لإعادة رفات الشهداء الى اقليم كوردستان، قال فرج: نعمل على اعادتهم الى إقليم كوردستان، ولكن لم نقرر بعد ما اذا كنا سننقلها الآن أم سننتظر فتح المقابر الأخرى ليتم نقلها جميعاً.

يذكر أنه تم تخصيص فريق وطني متكون من وزارة الشهداء والمؤنفلين، مؤسسة الشهداء في بغداد، الطب العدلي في بغداد، منظمة اي سي إم بي، للبت بهذا الأمر، وبحسب ما أفاد به مدير عام ديوان وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان، فمن المقرر أن يتم عقد إجتماع آخر في مدينة أربيل، لمعرفة اذا ما كان سيتم افتتاح مقابر أخرى.

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية، سالار محمود، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه تم استخراج رفات 171 شهيدا من احدى المقابر الجماعية في بادية السماوة، وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد لاجراء المعاينة اللازمة، ومن المقرر أن يتم فتح مقابر جماعية أخرى خلال شهر أيلول المقبل.

وأضاف، بأن هناك العشرات من المقابر الجماعية بالقرب من نكرة السلمان، وبحسب محافظ المثنى يتراوح عدد هذه المقابر الجماعية بين 60- 70 مقبرة.

وأكد محمود، بأنه توجد عشرات المقابر الفردية أيضاً في هذه المنطقة، وهنالك محاولات لاعادة رفات الشهداء الى اقليم كوردستان في مراسيم جماهيرية مهيبة، وبحضور رسمي عراقي ودولي لكي يروا بأنفسهم ما أقدم عليه النظام البعثي ضد الكورد.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية، حكومة إقليم كوردستان بالتفاوض وبحث تعويض ذوي المؤنفلين مع الحكومة العراقية.

يذكر أنه تم العثور خلال شهر تموز الماضي، على مقبرة جماعية تضم رفات 75 من الأطفال والنساء الكورد المؤنفلين في بادية السماوة.