على وقع التظاهرات.. إجراء أمني غير مسبوق تجاه مواقع التواصل في العراق

{بغداد: الفرات نيوز} في إجراء أمني ربما يكون غير مسبوق على مستوى العراق تجاه أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع الإخباري.

ودعت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي {صفحات الفيس بوك الاخبارية} مراجعة قسم العلاقات والاعلام في مقر القيادة لغرض تسجيل أسماء صفحاتهم وابداء التعاون المشترك بين القيادة واصحاب الصفحات لتزويدهم بالأخبار الامنية من المصدر”.

وتوعدت قيادة شرطة ديالى المخالفين “باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً بارزاً في تحشيد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي ونشر مقاطع الفيديو والصور لأحداثها وتوثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين من قتل واغتيال وخطف.

يذكر أن الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وابرزها فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، قبل ان تعيد خدمة الانترنت وسط ضغوط شعبية ودولية.

وبرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإجراء بان “السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الانترنت عندما ترى أنه يستخدم لترويج للعنف والكراهية” حسب قوله.