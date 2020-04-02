أول قضاء على مستوى الاقليم و العراق يفتتح مركزا خاصا لفحص فيروس كورونا

اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس عن افتتاح اول مركز خاص لفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل، مشيرا الى ان سوران تعتبر اول قضاء على مستوى الاقليم والعراق يفتتح مثل هذا المركز.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ادارة القضاء، ومحافظ اربيل فرست صوفي انه تم افتتاح مركز خاص للفحص والتشخيص من فيروس كورونا المستجد في قضاء سوران.

واضاف ان قضاء سوران اصبح اول قضاء على مستوى العراق يمتلك مركزا للفحص من الفيروس، مردفا بالقول ان افتتاح هذا المركز يقلل من الضغط على المدن ويحد من الروتين للموطنين في ظل فرض حظر التجوال.

وتابع البرزنجي ان ان قضاء سوران مستعد مستعد لإستقبال الحالات التي يُشتبه بإصابتها وتشخيص الفيروس، وقد تم تخصيص مكان للحجر الصحي داخل القضاء.

ونوه الى ان المختبرات الصحية في اقليم كوردستان تجري فحوصا على ما معدله 700 حالة يشتبه باصابتها يوميا، مبينا ان هناك حالات اصابة بالفيروس تستجيب للعلاج وتتحسن وخلال الايام المقبلة ستغادر المستشفيات بعد تماثلها للشفاء التام.