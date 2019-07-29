أول تعليق من الخطوط الجوية العراقية بشأن الرحلة بين بغداد وتونس

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرحلة بين بغداد وتونس، مؤكدة انها لم تقم بجمع الاموال من المسافرين.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، 29 تموز 2019، انها “دأبت على التعامل مع زبائنها والرأي العام بصدق وشفافية من اجل ايضاح الحقائق بعيد عن التهويل الاعلامي والعمل على حل المعوقات التي قد تحصل هنا او تصادف الخطوط الجوية في تقديم خدماتها كما هو الحال مع كبريات شركات الخطوط الجوية الاخرى في العالم والتي تتعرض لمشاكل فنية وتأخير في وقت الرحلات”.

وأضاف البيان أن “ما حصل بخصوص رحلة بغداد تونس بشهادة السفارة التونسية فان الطائرة مؤجرة لاحدى الشركات الخاصة لعدم وجود خط مباشر للخطوط الجوية العراقية الى تونس”، مبينا ان “هذه الشركة بناء على عقد الاستئجار تكون مسؤولة عن تلك الرحلة بكاملها وحل اشكالاتها”.

وأوضح ان “بعض الاشكالات اللوجستية والفنية حصلت للطائرة في مطار قرطاج ادت الى تأخر اقلاعها”، مشيرا الى انه “عند علمنا ومتابعتنا للامر تمكنت الشركة المستأجرة للطائرة من حل الاشكال وعاودت اقلاعها وعلى متنها المسافرين الى بغداد بسلامة وامان”.

وأشارت الشركة في توضيحها إلى انه “لا صحة لما تداولته وهولت في طرحه بعض الفيديوهات عن جمع اموال من المسافرين من قبل الطيار وهو امر لا يمكن للعقل السليم ان يأخذ به فكيف يمكن للطيار ان يفعل هذا الامر ويجمع اموال الوقود من المسافرين من داخل صالات المطار؟”، متسائلة “كيف يسمح بذلك في مطار عريق مثل مطار تونس”.

ودعت الى “توخي الصدق والدقة في تناول المعلومة قبل نشرها أو التعامل معها وترك فبركة الاخبار والكتابات الصفراء المغرضة، التي سرعان ما تنكشف افتراءاتها واباطيلها”.

وكانت السفارة التونسية لدى بغداد، أصدرت امس الاحد، توضيحا نفت فيه احتجاز طائرة عراقية في احد مطارات تونس، فيما حملت قائد الطائرة مسؤولية تأخير الاقلاع.

يذكر ان العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت امس الأحد، مقطع فيديو يظهر حالة من الفوضى بين المسافرين العراقيين في مطار قرطاج بتونس الدولي، بعد إخبارهم من قبل قائد الطائرة بنفاذ الوقود.