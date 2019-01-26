أهالي منطقة في كوردستان يوجهون رسالة الى اربيل وبغداد بعد قتل تركيا 4 شبان

شفق نيوز/ ادان ناشطون من اهالي بلدة “ديرلوك” التابعة لقضاء العمادية في اقليم كوردستان يوم الجمعة بشدة القصف التركي الذي استهدف بلدتهم واسفر عن مقتل واصابة ستة اشخاص.

وعقد الناشطون اليوم مؤتمرا صحفيا وجهوا فيه عدة مطالب منها ان توقف ايقاف القصف الذي يستهدف مناطق اقليم كوردستان فورا واحترام سيادة اراضي الاقليم.

ودعا الناشطون البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي، والحكومة الاتحادية الى رفض القصف الذي تعرضت له البلدة، ومطالبة تركيا باحترام سيادة اقليم كوردستان كجزء من العراق وفق ما ينص عليه الدستور الدائم للبلاد.

وطالب الناشطون ايضا رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبرلمان الاقليم ان يدخلوا بشكل جدي على الخط بما يخص هذا الامر والا يكتفوا بالإدانة واصدار البيانات ومنع تكرار تلك الخروقات، وتعويض المتضررين من القصف.

وكان مصدر امنيقد افاد مساء الاربعاء بمقتل اربعة مدنيين في اقليم كوردستان اثر قصف للطيران التركي.

وقال المصدر لشفق نيوز ان “الطيران الحربي التركي قام اليوم بقصف منطقة كلي رشاوة، في ناحية ديره لوك، في محافظة دهوك”.

واضاف المصدر ان “القصف التركي اسفر عن مقتل اربعة مدنيين من اهالي الناحية”.

وكان مسؤول فرع 18 للحزب الديمقراطي الكوردستاني عمر نوريي حمل يوم الخميس في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم دفن قتيلين سقط بذلك القصف كل من حزب العمال الكوردستاني، والحكومة التركية مسؤولية استمرار سقوط الضحايا من المدنيين.

وادان نوريي بشدة القصف مطالبا الجهتين المتصارعتين بإنهاء اقتتالهما، قائلا “لا بد لهما ان يكفا عن اتخاذ اقليم كوردستان ساحة حرب بينهما”.

ودأب الطيران التركي على قصف مناطق باقليم كوردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.