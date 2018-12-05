أنواء كوردستان تحدد مناطق هطول الثلوج

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كوردستان، اليوم الاربعاء، بدء موجة جديدة من الثلوج والامطار على مدن الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان لها، ان “اقليم كوردستان سيتعرض لموجة جديدة من الامطار والثلوج”، موضحة ان “الامطار ستهطل على مراكز المدن، اما المناطق الجبلية فستشهد تساقط الثلوج”.

واضاف البيان ان “نسبة الامطار في مدن اقليم كوردستان كانت جيدة هذا العام مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، حيث شهدت محافظة دهوك اعلى نسبة من الامطار وكانت 278.7 ملم، والسليمانية 226.7 ملم، واربيل 216.7 ملم، وكركوك 165.2 ملم”.