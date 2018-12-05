ديسمبر 05, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أنواء كوردستان تحدد مناطق هطول الثلوج

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فى :أخبار عــامة
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أنواء كوردستان تحدد مناطق هطول الثلوج

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كوردستان، اليوم الاربعاء، بدء موجة جديدة من الثلوج والامطار على مدن الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان لها، ان “اقليم كوردستان سيتعرض لموجة جديدة من الامطار والثلوج”، موضحة ان “الامطار ستهطل على مراكز المدن، اما المناطق الجبلية فستشهد تساقط الثلوج”.

واضاف البيان ان “نسبة الامطار في مدن اقليم كوردستان كانت جيدة هذا العام مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، حيث شهدت محافظة دهوك اعلى نسبة من الامطار وكانت 278.7 ملم، والسليمانية 226.7 ملم، واربيل 216.7 ملم، وكركوك 165.2 ملم”.

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