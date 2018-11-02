أنقرة توجه انتقادات لبغداد وأربيل: لا تتخذان خطوات فعالة ضد PKK

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار انتقادات إلى الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان العراق، مشددا على أنهما لا تبذلان جهودا كافية في محاربة “حزب العمال الكوردستاني”.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي اليوم، إن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق لا تزال مستمرة بسبب عدم اتخاذ بغداد وأربيل (عاصمة إقليم كوردستان) خطوات فعالة ضد “حزب العمال” الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وشدد آكار على ضرورة أن تواصل أنقرة عملياتها العسكرية في الأراضي العراقية حتى القضاء على هذه التهديدات.

كما تطرق الوزير في خطابه إلى الوضع في مدينة منبج السورية الواقعة عند الحدود مع تركيا، لافتا إلى أنه “على الرغم من الوعود الأمريكية بانسحاب عناصر “وحدات حماية الشعب” الكوردية من المدينة إلا أن المقاتلين الكورد يحفرون الخنادق في المنطقة، كما فعلوا سابقا في منطقة عفرين”.

وتوعد آكار المقاتلين الكورد بأنهم “سيُدفنون في الحفر التي حفروها عندما سيأتي المكان والزمان المناسبان”.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من قصف الجيش التركي مواقع للوحدات الكوردية في منقطة عين العرب السورية الحدودية، ما جعل “قوات سورية الديمقراطية” المدعومة أمريكيا، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري، تعلن عن الوقف المؤقت لعملياتها ضد “داعش” شرق الفرات.