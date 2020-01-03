أنقرة تحذر من تحويل العراق إلى «ساحة صراع»

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن قلق أنقرة العميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إنه «من الواضح أن العملية الجوية الأمريكية التي اغتيل فيها قاسم سليماني، ستفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة».

وحذرت أنقرة من أن «تحويل العراق لساحة صراع سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار».

بدوره وجه الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقدم الأسد التعازي لإيران بمقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن «الشعب السوري لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب»، حسب تعبيره.

وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن «هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة».

وقتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما في شارع مطار بغداد الدولي.