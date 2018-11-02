أمطار وعواصف وبرّد اعتباراً من الاسبوع المقبل

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية ان تشهد البلاد هطول امطار غزيرة وعواصف رعدية اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وبحسب تقرير للهيئة فان الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم الاحد من الاسبوع المقبل سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار تكون متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا.

وفي المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار في اقسامها الشرقية خلال الليل مع حدوث عواصف رعدية.

ويتوقع أن يكون الطقس ليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً ممطراً وتكون الامطار غزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا وفرصة لتساقط الحالوب (البرّد) فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق.

وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية وكذلك اقليم كوردستان غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً تكون الامطار متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع انخفاض عدة درجات عن اليوم السابق.