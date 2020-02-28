أمطار وثلوج وعواصف على مناطق متفرقة من البلاد غدا السبت

تشير توقعات حالة الطقس، الجمعة، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة مع تساقط للثلوج في المرتفعات الجبلية شمال البلاد غدا السبت، فيما تقل فرص الأمطار في المنطقة الوسطى.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي، مصطفى القيسي، اليوم (28 شباط 2020)، توقع فيها “استقرار الأجواء اليوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس في المناطق الشمالية غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة”.

وتابع، “اما المناطق الوسطى والجنوبية تكون الأجواء صحوة تتحول الى غائمة جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة”.

ولفت المتنبئ الجوي، الى أنه “سيكون الطقس في شمال البلاد يوم السبت، غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة وحدوث عواصف بعد الظهر مع تساقط ثلوج في المرتفعات الجبلية”.

وأضاف القيسي، “اما في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في مناطق مختلفة منها”، مشيرا الى أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم”.